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Адвокат Радько перечислил ошибки при оформлении ДТП

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Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько перечислил ошибки при оформлении ДТП.
Адвокат Радько перечислил ошибки при оформлении ДТП
  • РИА Новости

«Оформляя ДТП самостоятельно по европротоколу, его участники зачастую не проверяют полис ОСАГО. И если он окажется недействительным, а сотрудники ГИБДД на место аварии не вызывались, взыскать возмещение в суде будет крайне затруднительно», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также необходимо обращать внимание на точность указания места и времени ДТП, данных автомобиля, полиса и других сведений.

Кроме того, если есть свидетели аварии, важно, чтобы их показания и данные были зафиксированы в протоколе с места ДТП.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

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