Адвокат Радько перечислил ошибки при оформлении ДТП

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько перечислил ошибки при оформлении ДТП.

«Оформляя ДТП самостоятельно по европротоколу, его участники зачастую не проверяют полис ОСАГО. И если он окажется недействительным, а сотрудники ГИБДД на место аварии не вызывались, взыскать возмещение в суде будет крайне затруднительно», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также необходимо обращать внимание на точность указания места и времени ДТП, данных автомобиля, полиса и других сведений.

Кроме того, если есть свидетели аварии, важно, чтобы их показания и данные были зафиксированы в протоколе с места ДТП.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.