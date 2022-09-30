«Известия»: почти четверть россиян рассматривают покупку квартиры как способ инвестирования

Покупку квартиры как способ инвестирования рассматривает почти четверть россиян.

Об этом газете «Известия» рассказали аналитики компании «Rockwool Россия».

Отмечается, что 23% россиян рассматривают приобретение квартиры как инвестицию и способ сохранить свои сбережения.

Кроме того, 22% жителей России стали ориентироваться прежде всего на цену квартиры, а 14% — более придирчивы при приёмке жилья.

При этом, согласно материалу, 8% россиян рассказали об опасениях совершить ошибку при выборе недвижимости.

«Ещё 7% при этом стали меньше внимания обращать на детали (например, на вид из окна, этаж), а вот 4% — наоборот, больше», — отметили в «Rockwool Россия».

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