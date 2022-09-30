Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе.

«Мы всегда будем помнить героев «русской весны». Тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине. Всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру... Это воины Донбасса... Это добровольцы и ополченцы», — сказал Путин.

Он также назвал героями России всех солдат и офицеров, павших смертью храбрых во время спецоперации.

В середине августа министр обороны России Сергей Шойгу наградил героев — участников военной спецоперации на Украине. Он вручил офицерам высшие государственные награды — медали «Золотая Звезда».