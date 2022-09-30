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Общественный транспорт Москвы начали готовить к зимнему сезону

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Специалисты начали подготовку общественного транспорта столицы к работе зимой.
Общественный транспорт Москвы начали готовить к зимнему сезону
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Сейчас сотрудники метрополитена проводят проверку и обслуживание систем, которые будут задействованы в бесперебойном поддержании необходимой температуры зимой, а также возвращают в вестибюли около 5 тыс. вторых дверей», — заявил Максим Ликсутов, заместитель мэра по вопросам транспорта.

В поездах Центрального транспортного узла проверяют состояние уплотнителей на окнах и дверях, обогрев лобовых стёкол, переводят вентиляцию на зимний режим.

Кроме того, готовят к сезону наземный транспорт — около 6 тыс. автобусов и 1 тыс. электробусов. В них приводят в порядок пневмосистемы, топливные системы, системы отопления.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что жители Москвы и туристы смогут купить билеты на речные трамваи и теплоходы посредством сервиса Russpass.

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