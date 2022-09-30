Эксперт по недвижимости Лазовский спрогнозировал снижение цен на жильё весной
- РИА Новости
«Думаю, что пройдёт две-три недели — и цены вернутся в прежнее русло в сегменте ИЖС (индивидуальное жилищное строительство. — RT). Снижение цен я прогнозирую весной, когда вступит в силу отложенный эффект удешевления строительных материалов», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, продавать квартиру стоит только в случае крайней необходимости, а покупать — если удастся найти такой срочный вариант.
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