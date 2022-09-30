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Эксперт по недвижимости Лазовский спрогнозировал снижение цен на жильё весной

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Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский высказался о ситуации с ценами на жильё.
Эксперт по недвижимости Лазовский спрогнозировал снижение цен на жильё весной
  • РИА Новости

«Думаю, что пройдёт две-три недели — и цены вернутся в прежнее русло в сегменте ИЖС (индивидуальное жилищное строительство. — RT). Снижение цен я прогнозирую весной, когда вступит в силу отложенный эффект удешевления строительных материалов», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, продавать квартиру стоит только в случае крайней необходимости, а покупать — если удастся найти такой срочный вариант.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.

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