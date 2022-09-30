Автоэксперт Трошанов назвал опавшую листву одним из факторов ДТП осенью

Автоэксперт Антон Трошанов объяснил, что необходимо учитывать при вождении в осенний период, чтобы не попасть в ДТП.

По мнению эксперта, осенью ДТП часто случаются из-за того, что водители не готовы к изменившимся природным условиям. Например, они не принимают во внимание риски, связанные с опавшей листвой.

«Когда автомобиль наезжает на листву, он скользит, и мы можем либо совершить столкновение, либо выехать за пределы дорожного полотна», — рассказал автоэксперт в интервью радио Sputnik.

Другим фактором, способным стать причиной ДТП, являются дожди, считает он.

«Во время дождя снижается видимость. Части стекла рядом с боковыми стойками оказываются залиты водой и... можно не заметить пешеходов или мотоциклистов», — объяснил Трошанов.

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