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Бочкарёв: на станции «Текстильщики» БКЛ начали строить пересадочный мост

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На станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) начали строить пересадочный мост к одноимённой станции Таганско-Краснопресненской линии, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: на станции «Текстильщики» БКЛ начали строить пересадочный мост
  • РИА Новости

«Станция «Текстильщики» БКЛ располагается между Шоссейной улицей и путями второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Мостовой переход длиной порядка 140 м пройдёт над железной дорогой и соединит северный вестибюль станции Большого кольца метро с вестибюлем станции «Текстильщики» фиолетовой ветки», — сообщил Бочкарёв.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что ТПУ «Текстильщики» объединит метро, платформу МЦД-2, автобусные маршруты.

«Мост в дополнение к действующему городскому подземному переходу под железнодорожными путями позволит, в частности, эффективно распределять пассажиропотоки между двумя линиями метрополитена и другими видами транспорта», — отметил он.

По его словам, запланировано устройство остановок наземного транспорта и подходов к ним, подъездных дорог для автобусов, также ведётся комплексное благоустройство территории.

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