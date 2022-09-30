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«Объясняем.рф»: повестка в рамках частичной мобилизации может быть вручена на работе

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Повестка гражданам России, подлежащим частичной мобилизации, может быть вручена по месту работы, сообщает официальный портал «Объясняем.рф».
«Объясняем.рф»: повестка в рамках частичной мобилизации может быть вручена на работе
  • РИА Новости

Как написано в публикации, «повестка может быть направлена в военно-учётный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации».

При этом отмечается, что повестка вручается лично в руки гражданину и под подпись.

Также на «Объясняем.рф» рассказали, что лица, имеющие бронь, получают удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации.

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