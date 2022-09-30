«Объясняем.рф»: повестка в рамках частичной мобилизации может быть вручена на работе
- РИА Новости
Как написано в публикации, «повестка может быть направлена в военно-учётный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации».
При этом отмечается, что повестка вручается лично в руки гражданину и под подпись.
Также на «Объясняем.рф» рассказали, что лица, имеющие бронь, получают удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации.