«Объясняем.рф»: повестка в рамках частичной мобилизации может быть вручена на работе

Повестка гражданам России, подлежащим частичной мобилизации, может быть вручена по месту работы, сообщает официальный портал «Объясняем.рф».

Как написано в публикации, «повестка может быть направлена в военно-учётный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации».

При этом отмечается, что повестка вручается лично в руки гражданину и под подпись.

Также на «Объясняем.рф» рассказали, что лица, имеющие бронь, получают удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации.