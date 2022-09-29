В Петербурге фельдшер получил травмы в результате ДТП со скорой и легковым авто

В Невском районе Санкт-Петербурга в результате ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и иномарки фельдшер получил травмы.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что инцидент произошёл 29 сентября в 11:40 на перекрёстке улицы Коллонтай и проспекта Солидарности.

Автомобиль скорой помощи, который ехал на запрещающий сигнал светофора с включёнными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами, столкнулся с легковым автомобилем KIA.

По факту ДТП проводится проверка.

В июне ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.