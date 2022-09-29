В Ленобласти более чем на 10% сократилось число смертей в ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные пресс-службы ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
За минувшие восемь месяцев на территории Ленинградской области произошло 219 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автомобилей, совершивших выезд на полосу встречного движения. В результате таких действий, приведших к ДТП, 373 человека получили травмы различной степени тяжести и 60 человек скончались.
«В сравнении с аналогичным периодом времени за прошлый год количество погибших людей в данных ДТП сократилось на 11,8%», — указали в ведомстве.
Ранее агентство «Невские новости» сообщило, что в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области назвали число пострадавших в ДТП с участием такси.