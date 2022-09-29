Бывший помощник Кудрина Павел Демидов перешёл из Счётной палаты в «Яндекс»

Бывший помощник главы Счётной палаты России Алексея Кудрина Павел Демидов перешёл на работу в «Яндекс».

Об этом РИА Новости сообщили в компании.

Ранее сайт РБК со ссылкой на источники опубликовал новость о том, что Демидов занял в «Яндексе» должность руководителя GR (связи с госорганами).

Уточняется, что с июля 2018 года Демидов возглавлял департамент внешних коммуникаций Счётной палаты.

19 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российский лидер Владимир Путин якобы одобрил переход Кудрина в компанию «Яндекс».