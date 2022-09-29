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В Удмуртии рассказали о работе кол-центра по вопросам частичной мобилизации

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В Удмуртии обратившихся на горячую линию по вопросам частичной мобилизации консультируют операторы кол-центра, голосовые роботы и оперативные дежурные республиканского военкомата.
В Удмуртии рассказали о работе кол-центра по вопросам частичной мобилизации
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Среднее время ожидания ответа оператора составляет меньше 30 секунд. Для тех, кто не смог дозвониться в кол-центр в пиковые часы нагрузки, или (если. — RT) звонок прервался, организована система обратного звонка, или операторы перезванивают всем недозвонившимся по каким-либо причинам жителям. Таким образом, доступность линии сохраняется на максимальном уровне», — заявил министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов.

Также стало известно, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа поддержат семьи мобилизованных жителей региона. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов, передаёт «Ямал 1».

Накануне мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил депутатам горсовета взять шефство над семьями призванных в рамках частичной мобилизации граждан.

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