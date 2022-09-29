В Удмуртии рассказали о работе кол-центра по вопросам частичной мобилизации
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«Среднее время ожидания ответа оператора составляет меньше 30 секунд. Для тех, кто не смог дозвониться в кол-центр в пиковые часы нагрузки, или (если. — RT) звонок прервался, организована система обратного звонка, или операторы перезванивают всем недозвонившимся по каким-либо причинам жителям. Таким образом, доступность линии сохраняется на максимальном уровне», — заявил министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов.
Также стало известно, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа поддержат семьи мобилизованных жителей региона. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов, передаёт «Ямал 1».
Накануне мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил депутатам горсовета взять шефство над семьями призванных в рамках частичной мобилизации граждан.