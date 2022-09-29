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«Жёлтый» уровень террористической опасности продлили в Севастополе до 13 октября

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев продлил действие «жёлтого» уровня террористической опасности в регионе.
«Жёлтый» уровень террористической опасности продлили в Севастополе до 13 октября
  • РИА Новости

Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«Установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 28 сентября 2022 года сроком на 15 суток — до 18:00 13 октября 2022 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «жёлтый» уровень террористической опасности в Курской области продлили до 7 октября.

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