Бочкарёв: до конца года на МЦД построят и реконструируют шесть станций

До конца года на МЦД планируется реконструировать и построить шесть остановочных пунктов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Продолжается активное развитие системы транзитных железнодорожных маршрутов — Московских центральных диаметров. С начала года уже построено два новых остановочных пункта: «Минская» на МЦД-4 и «Печатники» на МЦД-2, а также реконструированы станции «Толстопальцево» и «Площадь трёх вокзалов», — сказал он.

Кроме этого, по его словам, за прошедшее время был построен и введён в эксплуатацию III путь на участке Каланчёвская — Курская протяжённостью 4 км.

Бочкарёв рассказал, что до конца года предполагается завершить строительство нового остановочного пункта на МЦД-2 — «Марьина Роща».

«Помимо этого, мы планируем закончить работы по реконструкции станций «Мещерская», «Переделкино», «Лесной городок», «Очаково» и «Окружная», — добавил он.

В свою очередь, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил большое значение новых станций как точек роста и развития территорий.

«Благодаря тому, что появляется транспортная магистраль, территория рядом с ней преображается, и сейчас мы можем наблюдать активный редевелопмент участков, расположенных вдоль МЦД», — сказал он.

Отмечается, что МЦД призваны соединить территории Москвы и ближайшего Подмосковья.