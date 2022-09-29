В Москве билеты на речной транспорт теперь можно купить через Russpass

Жители Москвы и туристы смогут купить билеты на речные трамваи и теплоходы посредством сервиса Russpass.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Такая возможность появилась благодаря интеграции сервиса с сайтом «Суда сюда!».

«По поручению Сергея Собянина мы повышаем качество речных поездок, чтобы пользоваться водным транспортом стало так же комфортно и безопасно, как и другим городским. Сезон речной навигации продолжается — теперь у пассажиров стало ещё больше возможностей быстро купить билет», — уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр (МСД) будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.