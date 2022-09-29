«Объясняем.рф»: период участия в СВО будет учтён в общем стаже мобилизованного работника

Период участия в специальной военной операции (СВО) будет учтён в общем стаже мобилизованного работника.

Об этом в Telegram сообщает официальный информационный портал «Объясняем.рф».

«Период прохождения военной службы включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости», — сказано в сообщении.

На портале отметили, что разрабатываются поправки, которые позволят «учитывать стаж на тех правилах, на которых учитывается стаж сотрудника на его текущем месте работы».

«То есть если у работника было право на досрочную пенсию, то в случае мобилизации тот период, который он проведёт в рядах вооружённых сил в рамках призыва по мобилизации, будет включён в этот специальный стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости», — пояснили на портале «Объясняем.рф».

23 сентября ТАСС со ссылкой на поправки в Трудовой кодекс сообщил, что период службы мобилизованным в России планируют засчитать в трудовой стаж.