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В Петербурге будут судить банду обманывавших пенсионеров мошенников

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В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в скором времени перед судом предстанет банда мошенников, которая специализировалась на обмане пенсионеров с помощью телефонных звонков.
В Петербурге будут судить банду обманывавших пенсионеров мошенников
  • Gettyimages.ru

Как пишет kp.ru, в суд переданы дела в отношении двух жителей города и трёх жителей посёлка Бугры.

Они вымогали деньги у пенсионеров, представляясь им якобы попавшими в беду гражданами.

От действий злоумышленников пострадали четыре пожилых человека, в том числе двое ветеранов. Общая сумма ущерба составила 1,17 млн рублей.

Ранее Newinform сообщал, что в Алтайском крае главврача медцентра признали виновным по делу о крупном мошенничестве.

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