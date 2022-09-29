В Петербурге будут судить банду обманывавших пенсионеров мошенников

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в скором времени перед судом предстанет банда мошенников, которая специализировалась на обмане пенсионеров с помощью телефонных звонков.

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Как пишет kp.ru, в суд переданы дела в отношении двух жителей города и трёх жителей посёлка Бугры. Они вымогали деньги у пенсионеров, представляясь им якобы попавшими в беду гражданами. От действий злоумышленников пострадали четыре пожилых человека, в том числе двое ветеранов. Общая сумма ущерба составила 1,17 млн рублей. Ранее Newinform сообщал, что в Алтайском крае главврача медцентра признали виновным по делу о крупном мошенничестве.