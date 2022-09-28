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Психолог Борисов посоветовал не дарить детям опасные или страшные игрушки

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Психолог и преподаватель в Школе программистов МШП Никита Борисов рассказал, какие игрушки не стоит покупать детям.
Психолог Борисов посоветовал не дарить детям опасные или страшные игрушки
  • Gettyimages.ru
  • © Zero Creatives

В беседе с «Газетой.Ru» специалист сообщил, что в первую очередь это относится к небезопасным игрушкам, которые имеют сомнительный вид, цвет и запах. Ещё один пункт — игрушки, которые могут напугать ребёнка, издают громкие звуки.

По его словам, не стоит также приобретать игрушки не по возрасту. Это относится и к тем игрушкам, которые не вызывают интереса.

«Ребёнок должен ощущать, что вы уважаете его интересы и желания. Вы можете предложить игрушку «нового типа», но, если она не нравится, дарите привычные игрушки. Помогайте с выбором, но не делайте его за ребёнка», — заключил Борисов.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с ФАН посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или учебное заведение.

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