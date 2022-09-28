Автоэксперт Попов назвал сложности для запуска производства летающих автомобилей
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В беседе с Inforeactor Попов заявил, что подобные ноу-хау не что-то из области футуризма, а уже давно известные технологии из мира авиации.
«Появиться они могут когда угодно, вопрос в том, что это авиация. Нужно пилотное удостоверение, обучение, необходимо знать определённые правила, места для посадок, создавать зоны для полётов… Технически это не является сложной штукой — сделать дрон крупного калибра, который работает на бензиновых моторах и при помощи фрикционов управляется работа приводов этих моторов», — отметил автоэксперт.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать машину для большой семьи.