Готовность образовательного кластера «Ломоносов» МГУ в Москве составляет почти 80%
Об этом информирует «Москва 24».
По его словам, на данный момент объект готов на 79%.
К зданию подвели водосток и водопровод. Специалисты работают над устройством телефонии, телевидения, локально-вычислительной сети.
Почти на треть выполнена внутренняя чистовая отделка помещений и более чем на 40% — благоустройство прилегающей территории, заключил Бочкарёв.
Ранее НСН сообщала, что Дворец спорта «Некрасовка», входящий в состав одноимённого транспортно-пересадочного узла, планируют открыть в 2023 году, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.