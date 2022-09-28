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Готовность образовательного кластера «Ломоносов» МГУ в Москве составляет почти 80%

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что к строящемуся зданию образовательного кластера «Ломоносов» научной долины МГУ протянули все нужные инженерные сети и коммуникации.
Готовность образовательного кластера «Ломоносов» МГУ в Москве составляет почти 80%

Об этом информирует «Москва 24».

По его словам, на данный момент объект готов на 79%.

К зданию подвели водосток и водопровод. Специалисты работают над устройством телефонии, телевидения, локально-вычислительной сети.

Почти на треть выполнена внутренняя чистовая отделка помещений и более чем на 40% — благоустройство прилегающей территории, заключил Бочкарёв.

Ранее НСН сообщала, что Дворец спорта «Некрасовка», входящий в состав одноимённого транспортно-пересадочного узла, планируют открыть в 2023 году, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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