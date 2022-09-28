Новый дом в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию в Москве
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра столицы и правительства.
Новое двухсекционное здание находится по адресу ул. Селигерская, д. 32А.
«Общая площадь новостройки составляет около 27 тыс. кв. м, при этом жилые помещения с современными планировками занимают почти 17 тыс. кв. м», — заявил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.