Новый дом в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию в Москве

Дом на 330 квартир, построенный в рамках программы реновации жилищного фонда, ввели в эксплуатацию в Бескудниковском районе на севере Москвы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра столицы и правительства.

Новое двухсекционное здание находится по адресу ул. Селигерская, д. 32А.

«Общая площадь новостройки составляет около 27 тыс. кв. м, при этом жилые помещения с современными планировками занимают почти 17 тыс. кв. м», — заявил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.