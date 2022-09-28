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Новый дом в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию в Москве

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Дом на 330 квартир, построенный в рамках программы реновации жилищного фонда, ввели в эксплуатацию в Бескудниковском районе на севере Москвы.
Новый дом в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию в Москве

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра столицы и правительства.

Новое двухсекционное здание находится по адресу ул. Селигерская, д. 32А.

«Общая площадь новостройки составляет около 27 тыс. кв. м, при этом жилые помещения с современными планировками занимают почти 17 тыс. кв. м», — заявил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.

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