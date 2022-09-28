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Психолог Аверс рассказала о языке жестов на первом свидании

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Психолог Ксения Аверс рассказала, как правильно расшифровать жесты мужчины на первом свидании.
Психолог Аверс рассказала о языке жестов на первом свидании
  • Gettyimages.ru
  • © ZoneCreative

Об этом она сообщила в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, если мужчина при беседе наклоняется ближе, значит, он проявляет интерес к спутнице. Если же он откинулся на спинку стула — значит, чувствует собственное превосходство над собеседницей.

Расставленные ноги и немного откинутая спина — эта поза свидетельствует о том, что мужчина убеждён в собственной неотразимости.

Если же он сидит нога на ногу, руки при этом скрещены на груди, вероятно, что на ментальном уровне он давно закончил разговор с партнёршей и находится рядом в большей степени из вежливости, заключила Аверс.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.

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