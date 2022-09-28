Радиостанция «Русское радио» проведёт общероссийский музыкальный патриотический марафон

Радиостанция «Русское радио» инициирует общероссийский музыкальный патриотический марафон на всей территории России.

Отмечается, что в первую очередь марафон будет организован в тех регионах, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий или на линии соприкосновения.

«Мы создаём своего рода агитбригады из артистов «Русского радио», — говорится в пресс-релизе «Русской медиагруппы».

Речь идёт о формировании агитбригад из таких артистов «Русского радио», как: группа «Земляне», группа «Русские», группа «Санкт-Петербург», ЮрКисс, ВладиМир, Елена Север, Маша Вебер, Григорий Лепс, IVAN, Роман Архипов, Николай Басков, Полина Гагарина, Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Александр Маршал, Анна Семенович, Слава и многих другие.