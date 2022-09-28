военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Радиостанция «Русское радио» проведёт общероссийский музыкальный патриотический марафон

Короткая ссылка
Радиостанция «Русское радио» инициирует общероссийский музыкальный патриотический марафон на всей территории России.
Радиостанция «Русское радио» проведёт общероссийский музыкальный патриотический марафон
  • Gettyimages.ru
  • © mixetto

Отмечается, что в первую очередь марафон будет организован в тех регионах, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий или на линии соприкосновения.

«Мы создаём своего рода агитбригады из артистов «Русского радио», — говорится в пресс-релизе «Русской медиагруппы».

Речь идёт о формировании агитбригад из таких артистов «Русского радио», как: группа «Земляне», группа «Русские», группа «Санкт-Петербург», ЮрКисс, ВладиМир, Елена Север, Маша Вебер, Григорий Лепс, IVAN, Роман Архипов, Николай Басков, Полина Гагарина, Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Александр Маршал, Анна Семенович, Слава и многих другие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить