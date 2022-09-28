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В Петербурге начал работу туристический форум «Северная Пальмира»

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В Санкт-Петербурге III деловой туристический форум «Северная Пальмира» стартовал во вторник, 27 сентября. Его открытие было приурочено ко Всемирному дню туризма.
В Петербурге начал работу туристический форум «Северная Пальмира»
  • Gettyimages.ru
  • © Evgenia Sholohova / EyeEm

Об этом информирует neva.today.

В форуме принимают участие более 20 участников из регионов России, а также зарубежные государства — страны БРИКС, Турция, Доминиканская Республика и Вьетнам.

Участники смогут посетить 16 различных мероприятий. Одна из главных целей форума — поддержка туристической отрасли в России.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.

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