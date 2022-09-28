В Петербурге начал работу туристический форум «Северная Пальмира»
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Об этом информирует neva.today.
В форуме принимают участие более 20 участников из регионов России, а также зарубежные государства — страны БРИКС, Турция, Доминиканская Республика и Вьетнам.
Участники смогут посетить 16 различных мероприятий. Одна из главных целей форума — поддержка туристической отрасли в России.
Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.