В Петербурге начал работу туристический форум «Северная Пальмира»

В Санкт-Петербурге III деловой туристический форум «Северная Пальмира» стартовал во вторник, 27 сентября. Его открытие было приурочено ко Всемирному дню туризма.

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Об этом информирует neva.today. В форуме принимают участие более 20 участников из регионов России, а также зарубежные государства — страны БРИКС, Турция, Доминиканская Республика и Вьетнам. Участники смогут посетить 16 различных мероприятий. Одна из главных целей форума — поддержка туристической отрасли в России. Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.