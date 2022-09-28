В России за последние сутки выявили 40 017 случаев коронавируса
За сутки в России выявлено 40 017 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее были зафиксированы 36 605 заболевших.
- Gettyimages.ru
- © Lane Oatey / Blue Jean Images
Об этом сообщили в оперативном штабе.
Также за сутки умерли 111 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 101 заболевший.
Выздоровели за последние 24 часа 61 515 человек, накануне — 59 547.
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