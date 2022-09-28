В России за последние сутки выявили 40 017 случаев коронавируса

За сутки в России выявлено 40 017 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее были зафиксированы 36 605 заболевших.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Также за сутки умерли 111 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 101 заболевший.

Выздоровели за последние 24 часа 61 515 человек, накануне — 59 547.