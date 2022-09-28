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Бочкарёв рассказал о новом парке в составе ТПУ «Некрасовка»

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Новый парк площадью более 4,3 га в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» объединит логистическую и рекреационную функции.
Бочкарёв рассказал о новом парке в составе ТПУ «Некрасовка»
  • РИА Новости

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В парке расположены три крытые аллеи, через которые горожане в любую погоду смогут с комфортом добраться до метро, а также пройти к автобусным остановкам. На главной аллее будут функционировать фонтан и амфитеатр с площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий», — сказал он.

В парке высажено порядка 22 тыс. деревьев и кустарников, адаптированных под климат средней полосы России.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в свою очередь, отметил, что при создании парка специалисты придерживались принципов удобства, безопасности и экологичности.

«Так, фонтан оснащён интеллектуальной системой управления, а при освещении территории применяются энергосберегающие светильники. Детские и спортивные площадки вымощены специальным травмобезопасным покрытием», — рассказал он.

Отмечается, что для комфорта посетителей вдоль стороны парка, выходящей на Покровскую улицу, установлен шумозащитный экран.

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