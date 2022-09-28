Бренд-шеф Титов прокомментировал возможность роста цен на алкоголь в России

Бренд-шеф ресторана OPUS Виктор Титов прокомментировал предложение Минфина повысить минимальную цену на водку и коньяк с 1 января 2023 года. Если документ будет принят, то минимальная розничная цена на водку вырастет на 7,7%.

Подорожание водки на 7,7% — это мало, заявил эксперт в разговоре с Life.ru.

«Во-первых, удорожание крепкого алкоголя в предновогодний сезон — ежегодная традиция, а во-вторых, на сегодняшний момент импортный алкоголь подорожал в среднем на 20%. Что касается дефицита крепких импортных напитков, то его нет. Просто доставка этого алкоголя до России и до ресторанов станет сложнее и, конечно же, намного дороже. Естественно, это отразится и на стоимости напитков в барной карте», — заявил Титов.

По его мнению, на российский алкоголь цены тоже будут расти. Российские вина подорожают не более чем на 5%, резюмировал бренд-шеф.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с торговлей крепким алкоголем.