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Юрист Безделин рассказал, что водителю необходимо иметь при себе при наличии цифровых прав

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Юрист «Европейской Юридической Службы» Дмитрий Безделин рассказал, что при наличии цифровых прав водителю необходимо иметь при себе также пластиковое удостоверение.

«Проект с QR-кодами реализуется как эксперимент — необходимые поправки в Правила дорожного движения пока только готовятся», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм».

Безделин уточнил, что водители обязаны предоставлять пластиковый документ до принятия поправок в Правила дорожного движения.

Кроме того, по словам юриста, в данный момент ведутся работы над созданием электронного формата полиса ОСАГО.

Ранее «Известия» сообщали, что в России хотят ужесточить требования к подготовке водителей в автошколах.

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