Юрист Безделин рассказал, что водителю необходимо иметь при себе при наличии цифровых прав
«Проект с QR-кодами реализуется как эксперимент — необходимые поправки в Правила дорожного движения пока только готовятся», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм».
Безделин уточнил, что водители обязаны предоставлять пластиковый документ до принятия поправок в Правила дорожного движения.
Кроме того, по словам юриста, в данный момент ведутся работы над созданием электронного формата полиса ОСАГО.
Ранее «Известия» сообщали, что в России хотят ужесточить требования к подготовке водителей в автошколах.