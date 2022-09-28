Юрист Безделин рассказал, что водителю необходимо иметь при себе при наличии цифровых прав

Юрист «Европейской Юридической Службы» Дмитрий Безделин рассказал, что при наличии цифровых прав водителю необходимо иметь при себе также пластиковое удостоверение.

«Проект с QR-кодами реализуется как эксперимент — необходимые поправки в Правила дорожного движения пока только готовятся», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм».

Безделин уточнил, что водители обязаны предоставлять пластиковый документ до принятия поправок в Правила дорожного движения.

Кроме того, по словам юриста, в данный момент ведутся работы над созданием электронного формата полиса ОСАГО.

Ранее «Известия» сообщали, что в России хотят ужесточить требования к подготовке водителей в автошколах.