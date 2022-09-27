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На Ставрополье планируют создать ногайскую этнодеревню

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В Минеральных Водах подготовили концепцию создания ногайской этнодеревни.
На Ставрополье планируют создать ногайскую этнодеревню
  • Gettyimages.ru
  • © Goodboy Picture Company

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Проект планируют реализовать на территории 3,5 га в селе Канглы, рассказал глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

По его словам, в этнодеревне можно будет проводить сезонные фестивали и другие тематические праздники. Там планируют разместить музей, уличный театр, зоодвор, пять ногайских кибиток, туристско-информационный центр, этнографическую гостиницу и кафе с национальной кухней.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.

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