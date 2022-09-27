На Ставрополье планируют создать ногайскую этнодеревню
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Об этом сообщает pobeda26.ru.
Проект планируют реализовать на территории 3,5 га в селе Канглы, рассказал глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.
По его словам, в этнодеревне можно будет проводить сезонные фестивали и другие тематические праздники. Там планируют разместить музей, уличный театр, зоодвор, пять ногайских кибиток, туристско-информационный центр, этнографическую гостиницу и кафе с национальной кухней.
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