Исследование: более 65% москвичей считают своё детство счастливым

Эксперты аналитического центра группы «Родина», девелопера спортивно-оздоровительного кластера юности и здоровья «СОЮЗ», в сентябре провели опрос среди москвичей в возрасте от 18 лет до 65 лет и выяснили, что практически 66,3% были счастливы в детстве.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Из них 24,1% своё счастливое детство связывают с большим количеством друзей, 19,5% считают, что юность — лучшее время их жизни, 15,2% предполагают, что время было другое и люди добрее. 7,5% символом своего счастливого детства считают дешёвое мороженое.

Однако порядка 20,1% вообще не хотели бы вспоминать детство, а ещё 13,6% отметили, что им не всегда было хорошо.

Ранее газета «Известия» писала о результатах исследования, где россияне рассказали о своём отношении к коллегам из разных возрастных групп.