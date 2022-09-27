Исследование: более 65% москвичей считают своё детство счастливым
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Из них 24,1% своё счастливое детство связывают с большим количеством друзей, 19,5% считают, что юность — лучшее время их жизни, 15,2% предполагают, что время было другое и люди добрее. 7,5% символом своего счастливого детства считают дешёвое мороженое.
Однако порядка 20,1% вообще не хотели бы вспоминать детство, а ещё 13,6% отметили, что им не всегда было хорошо.
Ранее газета «Известия» писала о результатах исследования, где россияне рассказали о своём отношении к коллегам из разных возрастных групп.