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В России число станций ТО сократилось вдвое за год

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В Российском союзе автостраховщиков (РСА) рассказали, что в России за год в два раза сократилось количество станций техосмотра (ТО) — с 7,3 тыс. в прошлом году до 3,8 тыс. в 2022-м.
В России число станций ТО сократилось вдвое за год
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия».

«С 1 января 2022 года 3465 операторов ТО были лишены аккредитации, из них: 144 — добровольно отказались заниматься ТО, 3249 — не получили подтверждения соответствия требованиям аккредитации. В основном из-за того, что у них производственная техническая база или оборудование не соответствовали требованиям аккредитации», — рассказали представители РСА.

Отмечается, что ещё 62 станции лишились аккредитации по причине нарушения правил проведения техосмотра, а десять — из-за нарушений правил самой аккредитации.

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