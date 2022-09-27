Приложения «Юла» и «Домклик» удалили из App Store
Приложения сервиса объявлений «Юла» и сервиса по поиску недвижимости «Домклик» удалены из магазина приложений для iOS App Store.
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
Об этом сообщает ТАСС.
При этом приложение «Юлы» по-прежнему доступно для скачивания в Google Play.
Ранее Минцифры России направило запрос корпорации Apple по поводу причин удаления приложений VK из App Store.
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