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«Ростех» учредил специальный приз VIII Всероссийской премии «За верность науке»

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Госкорпорация «Ростех» учредила специальный приз за популяризацию отечественных разработок на VIII Всероссийской премии «За верность науке».
«Ростех» учредил специальный приз VIII Всероссийской премии «За верность науке»
  • РИА Новости

Победители смогут посетить Казанский вертолётный завод и провести тренировку на тренажёре профессиональных лётчиков.

На победу в номинации «Специальный приз за популяризацию отечественных разработок» претендуют коммуникационные проекты, рассказывающие об отечественных прикладных разработках.

Организатором ежегодной премии «За верность науке» выступает Минобрнауки России, партнёрами мероприятия являются Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ им. М.В. Ломоносова.

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