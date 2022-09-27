Экс-постпред России при ЕС Чижов назначен сенатором от Карелии
- РИА Новости
- © Алексей Витвицкий
Соответствующий указ подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия», — приводит текст документа РИА Новости.
26 сентября российский лидер Владимир Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС и Евратоме.