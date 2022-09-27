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Экс-постпред России при ЕС Чижов назначен сенатором от Карелии

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Бывший постпред России при Евросоюзе и Евратоме Владимир Чижов назначен сенатором от Карелии.
Экс-постпред России при ЕС Чижов назначен сенатором от Карелии
  • РИА Новости
  • © Алексей Витвицкий

Соответствующий указ подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия», — приводит текст документа РИА Новости.

26 сентября российский лидер Владимир Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС и Евратоме.

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