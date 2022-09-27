Экс-постпред России при ЕС Чижов назначен сенатором от Карелии

Бывший постпред России при Евросоюзе и Евратоме Владимир Чижов назначен сенатором от Карелии.

РИА Новости

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Соответствующий указ подписал глава Карелии Артур Парфенчиков. «Наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия», — приводит текст документа РИА Новости. 26 сентября российский лидер Владимир Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС и Евратоме.