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Число региональных покупателей столичного премиального жилья выросло на 20% за полгода

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Аналитики холдинга «РСТИ» и агентства элитной недвижимости Intermark Real Estate (ранее Savills) сообщили, что за последние полгода количество региональных покупателей на московском рынке премиальной недвижимости в среднем увеличилось на 20%.
Число региональных покупателей столичного премиального жилья выросло на 20% за полгода
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Об этом пишут «Известия».

По данным аналитиков, на данный момент доля региональных сделок в общем объёме достигает 40%.

При этом ещё в начале текущего года 70% региональных запросов приходилось на подбор недвижимости для собственного проживания, однако в текущий момент клиенты желают приобрести недвижимость с целью сохранения средств, отметили эксперты.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

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