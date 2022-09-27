Число региональных покупателей столичного премиального жилья выросло на 20% за полгода
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Об этом пишут «Известия».
По данным аналитиков, на данный момент доля региональных сделок в общем объёме достигает 40%.
При этом ещё в начале текущего года 70% региональных запросов приходилось на подбор недвижимости для собственного проживания, однако в текущий момент клиенты желают приобрести недвижимость с целью сохранения средств, отметили эксперты.
Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.