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Председатель Москомархитектуры Княжевская: маршрут БКЛ учитывает перспективы городского развития

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Маршрут Большой кольцевой линии отвечает современным требованиям транспортного обслуживания города и учитывает потенциал градостроительного развития столицы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Разработка вариантов трассировки линии метро, размещение станций и организация пересадочных узлов Большой кольцевой линии метро учитывает особенности уже сложившейся и перспективной городской среды», — заявила она.

По её словам, маршрут нового кольца проложен с учётом массы планировочных, градостроительных, инженерных и других ограничений.

«БКЛ проходит по 26 районам в срединной зоне города, что обусловлено комплексом градостроительных и инженерно-технических показателей, одним из которых является избежание дублирования трассы МЦК», — отметила Княжевская.

Она добавила, что с запуском БКЛ метро в шаговой доступности от мест проживания смогут воспользоваться более чем 2 млн жителей столицы, а также около 1,5 млн человек, работающих рядом со станциями.

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