Лётчики Северного флота отработали на учениях полёты в условиях ограниченной видимости
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Полёты прошли на одном из военных аэродромов. Задания отрабатывались ночью над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.
Экипажи также отработали технику перехвата самолётов условного противника.
Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходили учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.