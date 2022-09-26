Лётчики Северного флота отработали на учениях полёты в условиях ограниченной видимости

Лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота на палубных истребителях МиГ-29К выполнили полёты в условиях ограниченной видимости на учениях в Мурманской области.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Полёты прошли на одном из военных аэродромов. Задания отрабатывались ночью над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

Экипажи также отработали технику перехвата самолётов условного противника.

Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходили учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.