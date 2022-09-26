В России реализовали 10 798 новых автомобилей за неделю

В России реализовали 10 798 новых легковых автомобилей за неделю с 19 по 25 сентября, что на 12% больше, чем неделей ранее.

РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». По оценке экспертов, более 40% продаж пришлись на бренд Lada. Реализовано 4464 экземпляра. Второе место занимает китайская Chery (887 машин). В первую пятёрку также попали корейская Kia, китайский Haval и корейский Hyundai. Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.