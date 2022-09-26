военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Подмосковье реализуют более 120 проектов импортозамещения

Короткая ссылка
Подмосковное Министерство инвестиций, промышленности и науки сопровождает более 120 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения.
В Подмосковье реализуют более 120 проектов импортозамещения
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Объём инвестиций — свыше 105 млрд рублей. Планируется создать более 14,5 тыс. новых рабочих мест.

«Почти две трети из этих проектов планируется реализовать до конца 2023 года, при этом восемь мы уже реализовали», — заявила зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Ранее экономист Александр Михеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об эффективности программы импортозамещения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить