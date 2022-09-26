В Подмосковье реализуют более 120 проектов импортозамещения

Подмосковное Министерство инвестиций, промышленности и науки сопровождает более 120 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Объём инвестиций — свыше 105 млрд рублей. Планируется создать более 14,5 тыс. новых рабочих мест.

«Почти две трети из этих проектов планируется реализовать до конца 2023 года, при этом восемь мы уже реализовали», — заявила зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Ранее экономист Александр Михеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об эффективности программы импортозамещения.