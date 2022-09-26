В Подмосковье рассказали о ходе расселения из аварийного жилья

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев на совещании с участием губернатора Андрея Воробьёва сообщил, что регион успешно справился с планом по расселению аварийного жилья на 2022 год и даже перевыполнил его.

«В этом году уже расселили 68,5 тыс. кв. м аварийного жилья. За счёт чего этого удалось достичь? Первое — за счёт введения денежного сертификата. Буквально за три месяца было расселено аварийное жильё в 17 городских округах Подмосковья», — приводит слова Локтева телеканал «360».

Он уточнил, что показатель по госпрограмме был 68,3 тыс. кв. м для расселения. На сегодняшний момент он перевыполнен.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино в Москве создадут новые кварталы с жильём и деловыми пространствами.