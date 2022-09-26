военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Призванных в ходе мобилизации жителей Подмосковья обеспечат специальным снаряжением

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился о доукомплектации снаряжением мобилизованных в регионе.
Призванных в ходе мобилизации жителей Подмосковья обеспечат специальным снаряжением
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наш президент объявил частичную мобилизацию. Это, пожалуй, сейчас самая ответственная, самая важная работа, которую мы выполняем вместе с военными комиссариатами. У нас на территории 30 военкоматов. Вместе с муниципальными штабами мы ведём эту работу в рамках тех мер и критериев, которые были заявлены и нашим президентом, и министром обороны России», — заявил губернатор в ходе совещания с правительством области.

По его словам, ведётся доукомплектация мобилизованных определённым снаряжением, которое необходимо в это время года.

Ранее ФАН сообщало, что российские волонтёры доставили более 10 т продуктов в два района Херсонской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить