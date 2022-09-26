Призванных в ходе мобилизации жителей Подмосковья обеспечат специальным снаряжением

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился о доукомплектации снаряжением мобилизованных в регионе.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наш президент объявил частичную мобилизацию. Это, пожалуй, сейчас самая ответственная, самая важная работа, которую мы выполняем вместе с военными комиссариатами. У нас на территории 30 военкоматов. Вместе с муниципальными штабами мы ведём эту работу в рамках тех мер и критериев, которые были заявлены и нашим президентом, и министром обороны России», — заявил губернатор в ходе совещания с правительством области.

По его словам, ведётся доукомплектация мобилизованных определённым снаряжением, которое необходимо в это время года.

Ранее ФАН сообщало, что российские волонтёры доставили более 10 т продуктов в два района Херсонской области.