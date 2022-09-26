Севастополь принял 270 тысяч туристов в июне — августе

Турпоток в Севастополе в июне — августе 2022 года составил 270 тыс. человек.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«По данным отельеров Севастополя, загрузка в коллективных средствах размещения за июнь составила 37%, за июль — 55%, за август — 57%. В рамках межведомственного взаимодействия велась активная работа по повышению транспортной доступности региона», — заявила начальник управления туризма Лариса Остапенко.

По её словам, были запущены новые поезда, увеличено количество вагонов, организованы мультимодальные перевозки.

В прошедшем сезоне официально работало 24 пляжа.

Ранее исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН заявил, что летний турсезон прошёл успешно.