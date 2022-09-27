Аналитики зафиксировали рост спроса россиян на услуги юристов

Аналитики зафиксировали возросший спрос россиян на услуги по юридическому сопровождению и консультациям. В период с 20 по 25 сентября число таких заданий на сервисе увеличилось на 90% по сравнению с предыдущей неделей. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, россияне интересуются вопросами, связанными с разъяснением действий при получении повесток, с возможностью получить отсрочку, а также консультациями по военным билетам и общими консультационными услугами военных юристов.

Кроме того, увеличилось число запросов, связанных с оформлением нотариальных доверенностей.

Как пояснили аналитики маркетплейса услуг YouDo, больше всего спрос на юридические консультации вырос в Санкт-Петербурге — в семь раз.

Отмечается, что средний чек за консультацию юриста составляет 1,8 тыс. рублей (в Москве и Санкт-Петербурге чуть выше — около 2,2 тыс. рублей), а за юридическое сопровождение по вопросу начинается от 3,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на горячую линию 122 поступило более 200 тыс. звонков по поводу частичной мобилизации.