Чемпион России Тарасов назвал разницу между парашютистами-спортсменами и любителями

Чемпион России по групповой акробатике, купольной акробатике и артистическим дисциплинам — 2022, капитан подмосковной команды «Кочевники» Алексей Тарасов рассказал, чем профессиональные парашютисты-спортсмены отличаются от любителей.

«Разница в том, о чём ты думаешь, когда выходишь из самолёта. Мои мысли сконцентрированы на следующий фигуре, на положении тела. Я думаю, что необходимо держаться на одном уровне со своей командой, а не о страхе высоты», — объяснил Тарасов в разговоре с РИАМО.

Он уточнил, что при профессиональных прыжках действия продумываются наперёд, чтобы выполнить элементы правильно и быстро.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Пермском марафоне, который прошёл 3 и 4 сентября, приняли участие команды, возглавляемые олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам.