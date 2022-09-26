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Чемпион России Тарасов назвал разницу между парашютистами-спортсменами и любителями

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Чемпион России по групповой акробатике, купольной акробатике и артистическим дисциплинам — 2022, капитан подмосковной команды «Кочевники» Алексей Тарасов рассказал, чем профессиональные парашютисты-спортсмены отличаются от любителей.
Чемпион России Тарасов назвал разницу между парашютистами-спортсменами и любителями
  • РИА Новости

«Разница в том, о чём ты думаешь, когда выходишь из самолёта. Мои мысли сконцентрированы на следующий фигуре, на положении тела. Я думаю, что необходимо держаться на одном уровне со своей командой, а не о страхе высоты», — объяснил Тарасов в разговоре с РИАМО.

Он уточнил, что при профессиональных прыжках действия продумываются наперёд, чтобы выполнить элементы правильно и быстро.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Пермском марафоне, который прошёл 3 и 4 сентября, приняли участие команды, возглавляемые олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам.

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