Чемпион России Тарасов назвал разницу между парашютистами-спортсменами и любителями
- РИА Новости
«Разница в том, о чём ты думаешь, когда выходишь из самолёта. Мои мысли сконцентрированы на следующий фигуре, на положении тела. Я думаю, что необходимо держаться на одном уровне со своей командой, а не о страхе высоты», — объяснил Тарасов в разговоре с РИАМО.
Он уточнил, что при профессиональных прыжках действия продумываются наперёд, чтобы выполнить элементы правильно и быстро.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Пермском марафоне, который прошёл 3 и 4 сентября, приняли участие команды, возглавляемые олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам.