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Бочкарёв заявил о начале проходки второго тоннеля на перегоне «ЗИЛ» — «Крымская»

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Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «София» приступил к строительству левого перегонного тоннеля от будущей станции «ЗИЛ» к строящейся станции «Крымская» центрального участка Троицкой линии Московского метрополитена, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв заявил о начале проходки второго тоннеля на перегоне «ЗИЛ» — «Крымская»
  • РИА Новости

Как отметил Бочкарёв, предстоит пройти около 1770 м на глубине до 28 м.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что ТПМК «София» работает в сложных геологических условиях.

«Трасса тоннеля пролегает в мягкопластичных суглинках и водонасыщенных песках средней крупности под руслом Москвы-реки, действующими тоннелями Серпуховско-Тимирязевской линии подземки, путями МЖД Павелецкого направления между платформами «Тульская» и «Верхние Котлы», а также под соединительной веткой с МЦК», — уточнил он.

По словам Кравцова, ранее щит «София» использовался при строительстве оборотных тупиков за станцией «Деловой центр» на БКЛ.

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