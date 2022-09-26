Бочкарёв заявил о начале проходки второго тоннеля на перегоне «ЗИЛ» — «Крымская»

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «София» приступил к строительству левого перегонного тоннеля от будущей станции «ЗИЛ» к строящейся станции «Крымская» центрального участка Троицкой линии Московского метрополитена, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как отметил Бочкарёв, предстоит пройти около 1770 м на глубине до 28 м.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что ТПМК «София» работает в сложных геологических условиях.

«Трасса тоннеля пролегает в мягкопластичных суглинках и водонасыщенных песках средней крупности под руслом Москвы-реки, действующими тоннелями Серпуховско-Тимирязевской линии подземки, путями МЖД Павелецкого направления между платформами «Тульская» и «Верхние Котлы», а также под соединительной веткой с МЦК», — уточнил он.

По словам Кравцова, ранее щит «София» использовался при строительстве оборотных тупиков за станцией «Деловой центр» на БКЛ.