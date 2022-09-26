Чемпион России Тарасов рассказал, что в парашютном спорте возраст не имеет значения
- РИА Новости
«Конечно, некоторые требования существуют, например, нельзя прыгать до 14 лет. В остальном наш спорт, по большому счёту, не имеет возраста», — отметил Тарасов в беседе с РИАМО.
По его словам, самому возрастному спортсмену его команды 52 года, другим участникам от 30 лет.
Возраст, по мнению Тарасова, в этом спорте никакой роли не играет.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Пермском марафоне, который прошёл 3 и 4 сентября, приняли участие команды, возглавляемые олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам.