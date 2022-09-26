Чемпион России Тарасов рассказал, что в парашютном спорте возраст не имеет значения

Чемпион России по групповой акробатике, купольной акробатике и артистическим дисциплинам 2022, капитан подмосковной команды «Кочевники» Алексей Тарасов рассказал, что парашютный спорт доступен практически всем желающим.

«Конечно, некоторые требования существуют, например, нельзя прыгать до 14 лет. В остальном наш спорт, по большому счёту, не имеет возраста», — отметил Тарасов в беседе с РИАМО.

По его словам, самому возрастному спортсмену его команды 52 года, другим участникам от 30 лет.

Возраст, по мнению Тарасова, в этом спорте никакой роли не играет.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Пермском марафоне, который прошёл 3 и 4 сентября, приняли участие команды, возглавляемые олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам.