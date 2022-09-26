В Подмосковье стартовала акция, направленная на безопасность пешеходов

В Московской области с 26 сентября стартует акция «Засветись!», направленная на повышение безопасности дорожного движения.

Цель акции — популяризация ношения и использования световозвращающих элементов, она продлится до 30 октября, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Сотрудники подмосковной ГАИ совместно с коллегами из городского округа Зарайск выпустили тематический видеоролик в поддержку раунда, где наглядно показан принцип работы фликеров.

Ранее «Известия» сообщали, что в России хотят ужесточить требования к подготовке водителей в автошколах.