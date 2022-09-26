Эксперт по IT-безопасности Аитов рассказал о новых методах мошенничества с QR-кодами
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По мере того как новая технология будет набирать обороты, могут появиться новые схемы атак с использованием QR-кодов. Это видно на примере Китая, отметил специалист в разговоре с радио Sputnik.
«Возможно хищение денег и тогда, когда QR-код находится на стороне покупателя, и тогда, когда он на стороне продавца. Бывали различного рода атаки злоумышленников, и они могут повториться у нас. К ним надо готовиться, придумывать меры противодействия», — заявил Аитов.
Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.