Эксперт по IT-безопасности Аитов рассказал о новых методах мошенничества с QR-кодами

Заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Тимур Аитов рассказал, что по мере развития технологии оплаты товаров и услуг с помощью QR-кодов злоумышленники будут изобретать новые способы обмана.

По мере того как новая технология будет набирать обороты, могут появиться новые схемы атак с использованием QR-кодов. Это видно на примере Китая, отметил специалист в разговоре с радио Sputnik.

«Возможно хищение денег и тогда, когда QR-код находится на стороне покупателя, и тогда, когда он на стороне продавца. Бывали различного рода атаки злоумышленников, и они могут повториться у нас. К ним надо готовиться, придумывать меры противодействия», — заявил Аитов.

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