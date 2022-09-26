военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Эксперт по IT-безопасности Аитов рассказал о новых методах мошенничества с QR-кодами

Короткая ссылка
Заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Тимур Аитов рассказал, что по мере развития технологии оплаты товаров и услуг с помощью QR-кодов злоумышленники будут изобретать новые способы обмана.
Эксперт по IT-безопасности Аитов рассказал о новых методах мошенничества с QR-кодами
  • Gettyimages.ru

По мере того как новая технология будет набирать обороты, могут появиться новые схемы атак с использованием QR-кодов. Это видно на примере Китая, отметил специалист в разговоре с радио Sputnik.

«Возможно хищение денег и тогда, когда QR-код находится на стороне покупателя, и тогда, когда он на стороне продавца. Бывали различного рода атаки злоумышленников, и они могут повториться у нас. К ним надо готовиться, придумывать меры противодействия», — заявил Аитов.

Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить