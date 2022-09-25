После аварии с катером на Онежском озере в Карелии возбудили уголовное дело
- РИА Новости
«Следователями следственного отдела по городу Кондопога СК России по Республике Карелия в связи с происшествием в Онежском озере возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 24 сентября в акватории Онежского озера произошло опрокидывание катера, в результате чего три находившихся в нём человека оказались в воде, их поиски продолжаются.
Ранее стало известно, что два человека погибли на Волге в Саратовской области.