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На западе Москвы обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

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На Студенческой улице на западе Москвы обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в ГУ СК России по Москве.
На западе Москвы обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями
  • РИА Новости

«На западе Москвы на улице Студенческой вблизи автомобиля обнаружены тела женщины 1992 года рождения и мужчины с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении в Telegram.  

По предварительным данным, отец выстрелил в свою дочь и покончил жизнь самоубийством. 

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 105 УК России («Убийство»). 

Ранее Newinform со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Тюменской области сообщило, что в Тобольске во время прогулки в детском саду умерла двухлетняя девочка.

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